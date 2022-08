Cine era Edi, tânărul de 25 de ani care a murit în stațiunea Costinești. A ignorat steagul roșu și s-a aventurat în larg

11:00

În anul 2022, site-urile de întâlniri sau cele matrimoniale au devenit din ce în ce mai folosite de întreaga lume. Recent, un român a ales să apeleze la pagina personală de Facebook pentru a pune […] The post Anunțul matrimonial devenit viral în România: „Kaut fomeie gozpodină 18-25 ani, virgină, cuminte, s-o învăț eu ce..” appeared first on Cancan.