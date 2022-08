Două tinere din Brăila au fost lovite de o mașină în timp ce traversau strada. Una dintre fete a murit la spital

15:20

Caniculă, distracție cu prietenii, muzică și filme de la artiștii preferați, caravane cu mâncare… Toate acestea înseamnă un singur lucru – este sezonul festivalurilor. Caniculă, distracție cu prietenii, muzică și filme de la artiștii preferați, […] The post Tot ce vrei să porți în sezonul festivalurilor appeared first on Cancan.