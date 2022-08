Motivul pentru care Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva s-au căsătorit în Bulgaria: „A fost exact ceea ce ne-am propus”

17:20

Legendara jucătoare americană de tenis Serena Williams a anunțat, într-o scrisoare deschisă pentru revista Vogue, că se va retrage oficial din tenis, după ediția din acest an a turneului de Grand Slam de la US Open, informează Gazeta Sporturilor. Serena Williams are nu mai puțin 73 de titluri la simplu în carieră și 23 de […]