Horoscop zilnic, 11 august 2022. Gemenii au succes în planurile lor. Scorpionii primesc vești

Compania deținută de omul de afaceri Mircea Tudor, apropiatul și sponsorul actualului judecător al Curții Constituționale a României, Dimitrie Bogdan Licu, a încasat încă un contract bănos de la Compania Națională de Aeroporturi București SA. Este vorba despre întreținerea și reparația unor echipamente cu Raze X, pentru care SC MB Telekom LTD SRL a candidat de una singură, fiind declarată câștigătoare, la finalul lunii trecute. Și acesta nu este singurul contract pe care Aeroporturile București îl atribuie companiei controlate de către binefăcătorul fostului prim-adjunct al procurorului general al României. Și, pentru că a venit vorba despre Bogdan Licu, aflăm din declarația de avere pe care acesta a depus-o la 30 de zile de la numirea sa la CCR, că, dacă în 2020, a cumpărat un apartament pe litoral, în primăvara acestui an l-a vândut, luând pe el aproape 400.000 de dolari. Cu toate acestea, datoria pe care Licu o are încă din 2011 la omul de afaceri Mircea Tudor se regăsește, în continuare, în documentul citat.