”Contesa digitală” se dezbracă de secrete: ”M-am făcut avocată de lene” Detalii neștiute din viața Anei Morodan

23:00

Liderul AUR, George Simion, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Mereu dezlănțuit, mereu tânăr și neliniștit pe baricadele politicii românești. Prezent în emisiunea lui Marius Tucă, președintele AUR vorbește -în stilul care l-a consacrat […] The post Marius Tucă Show începe miercuri 10 august, de la ora 20.00, live pe gândul.ro appeared first on Cancan.