Care va fi primul vaccin anti-Covid împotriva variantei Omicron aprobat pentru Europa

11:10

Am pregătit pentru tine o întâmplare, care cu siguranță te va înveseli. CANCAN.RO vă propune un banc care te va face să râzi cu poftă. Bulă se întoarce din delegație mai devreme, deschide ușa apartamentului, intră în […] The post BANC | Bulă se întoarce din delegație mai devreme și găsește un tip gol în pat appeared first on Cancan.