Cele mai grave accidente aviatice din istorie

13:00

Summer Well se desfășoară weekendul acesta, în perioada 12-14 august. Festivalul de muzică are loc la Domeniul Stirbey, de la Buftea. Organizatorii au anunțat programul pe zile – când și ce artiști vor performa pe scene în cele trei zile de distracție. Aceasta este cea de-a unsprezecea ediție a festivalului Summer Well 2022. Program Summer […]