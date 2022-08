BANCUL ZILEI | Azi, fiica mea a avut prima ei întâlnire cu un băiat

22:50

Primarul General al Capitalei, Nicuşor Dan, a precizat în cursul zilei de miercuri, că prețul gigacaloriei nu va fi modificat în iarna acestui an. ”În intenţia mea nu este. După cum ştiţi, noi am funcţionat […] The post Ce se va întâmpla cu prețul gigacaloriei în această iarnă. Ce spune primarul general al Capitalei appeared first on Cancan.