Schimbare majoră în Codul Rutier. Cei care nu vor respecta riscă amenzi consistente şi suspendarea permisului pentru 30 de zile.

17:10

Toți cei care și-au montat acasă panouri fotovoltaice nu se pot folosi de ele, decât după câteva luni, uneori așteaptă chiar mai mult de jumătate de an. Românii se împiedică de tot mai multe probleme […] The post Românii care și-au montat panouri fotovoltaice nu le pot folosi. Iată care este motivul appeared first on Cancan.