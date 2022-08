Cine este Salman Rushdie, scriitorul înjunghiat în gât la New York

14:30

Adelina Pestrițu a stârnit reacții în mediul online după ce le-a prezentat fanilor ei bunele maniere la restaurant. Ea a transmis prin intermediul unui video că ceea ce am plătit, dar nu am mâncat sau nu am băut, nu se ia acasă. Mulți dintre urmăritorii ei nu au fost de acord. Ea s-a apărat, a […]