”Atentează la viața mea!” Vedeta e terorizată de câteva luni: îi forțează, sistematic, ușa în toiul nopții

11:20

Un polițist a născocit cea mai neașteptată scuză pentru a putea primi câteva zile de concediu în plus, iar acum a ajuns să fie anchetat de către colegii săi. Foarte puține persoane ar fi putut […] The post Ce i-a mințit un polițist pe șefii lui pentru a obține zile libere. Puțini s-ar gândi la asta appeared first on Cancan.