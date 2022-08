Cu 21 de minute înainte de accidentul de mașină fatal, actrița Anne Heche s-a fotografiat cu vânzătorul unui magazin: „A fost politicoasă și caldă”

21:10

Descoperirea virusului care provoacă poliomielita în canalizările din New York arată că acesta circulă în orașul american, au avertizat vineri, 12 august, reprezentanții Departamentului de Sănătate, potrivit The New York Times. Anunțul vine la trei săptămâni după ce un bărbat din comitatul Rockland, din statul New York, la nord de oraș, a fost diagnosticat cu […]