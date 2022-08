O legendă a lui Liverpool povestește o ceartă celebră pe teren: „Există vreun risc nenorocit să câștigi un atac prin alunecare?”

07:40

Andrea Compagno (26 de ani), atacantul celor de la FCU Craiova, nu se gândește la un transfer la FCSB.La finalul partidei dintre FC Argeș și FCU Craiova, câștigată de olteni cu 2-0 grație unei „duble” a lui Compagno, italianul a vorbit despre interesul celor de la FCSB pentru el. Acesta a anunțat că nu pune problema unui transfer la roș-albaștri. „A fost un meci greu! Am început foarte bine după greșeala lor și am marcat imediat, dar apoi am suferit puțin. ...