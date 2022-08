Imaginea care a înduioșat! Ioana Dichiseanu, surprinsă de fiica ei în timp ce cânta: ”Cât ești de feminină, elegantă, educată și profundă!”

14:50

Oana Lis a ajuns la capătul puterilor. După ce în urmă cu câteva zile şi-a amanetat verigheta, acum vedeta le cere ajutorul oamenilor. Partenerul său de viaţă are nevoie de tratamente costisitoare din cauza problemelor […] The post Oana Lis, strigăt de ajutor. Ce se întâmplă cu partenerul său: „I-am promis că voi fi alături de el până în ultima clipă” appeared first on Cancan.