A murit sau nu?! Postarea lui Salam care infirmă moartea a fost… ȘTEARSĂ!

23:50

Sora lui Mario Fresh „atentează” la Jador! Pe față! Nu se mai ascunde! Avem și imaginile care dovedesc asta! Ocazia: Mario și-a sărbătorit cei 23 de ani, iar sora lui mai mare a stat geană […] The post Șatena n-a mai rezistat și l-a ”atacat” pe manelist în văzul tuturor… Urcată pe el! Sora lui Mario Fresh vrea cu Jador… rău de tot! appeared first on Cancan.