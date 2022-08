Florin Salam trăiește, de murit a murit PRO TV. Sfârșit de eră

21:30

Hadi Matar, bărbatul care l-a înjunghiat pe romancierul Salman Rushdie vineri, la un festival literar care a avut loc la New York, SUA, este acuzat de tentativă de omor și agresiune, au anunțat sâmbătă autoritățile americane, relatează The Guardian. Anchetatorii l-au pus pe Hadi Matar, în vârstă de 24 de ani, din Fairview, New Jersey, sub acuzare […]