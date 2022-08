BANC | „Porcule, crezi că n-am aflat că mă înșeli cu unguroaica aia din Jaszfelsoszentgyorg?”

17:10

Invitată în cadrul podcastului ”Fain & Simplu”, Anca Maftei, psiholog și terapeut, a vorbit despre emoții, dar și despre modul în care acestea se manifestă la nivelul corpului uman. Iată care sunt cele mai interesante […] The post Psihoterapeutul Anca Maftei a vorbit despre cum se manifestă emoțiile în corpul uman: ”Fiecare emoție are un corespondent la nivelul corpului” appeared first on Cancan.