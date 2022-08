Oana Zăvoranu, un nou atac incredibil la Adelina Pestrițu: ”L-a vândut pe Vârciu pe 1.500 de euro!”

18:10

Dorian Popa câștigă sume foarte mari de bani din cariera de vlogger, dar lucrurile nu au stat întotdeauna așa. Întrebat de începuturile sale, Dorian a dezvăluit pentru CANCAN.RO prima ”țeapă” serioasă pe care vlogger-ul a […] The post Dorian Popa a pățit-o! Vloggerul a pierdut 5.000 de euro:” Am suferit foarte mult” appeared first on Cancan.