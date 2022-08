Victor Angelescu a confirmat ineresul Rapidului pentru Florinel Coman: „A fost o întrebare legată de el”

12:10

Victor Angelescu, unul dintre acționarii Rapidului, a comentat înfrângerea cu Petrolul, scor 0-1, din etapa #5 din Superliga.Omul de afaceri consideră că echipa lui Mutu trebuia să facă mai mult pe faza ofensivă, în ciuda tacticii extrem de defensive a ploieștenilor.Angelescu: „Petrolul a făcut anti-joc, dar noi trebuia să facem mai mult”„Atmosfera foarte frumoasă, dar s-a jucat puțin fotbal. Am avut ocazii, am dominat, dar nu am reușit să înscriem. ...