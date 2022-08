Se întâmplă în România! Jobul pentru care angajatorii oferă salarii lunare de 14.000 de lei. Culmea, nu se găsesc candidați

07:20

Banc. Discuție pe social media între doi prieteni. Unul îi spune celuilalt că are o nevastă rea și dacă iese la o bere, seara. Dialogul e hilar. Spor la râs! – Bă, da ce nevastă […] The post BANC | Doi tipi stau de vorbă: ”Bă, da’ ce nevastă ai…” appeared first on Cancan.