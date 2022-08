Verdictul categoric al unui jucător de la Dinamo: „Nu avem lot de promovare”

15:50

Florin Bratu (42 de ani) s-a despărțit de echipa națională Under 21. Fostul atacant susține că i-a expirat contractul.În urmă cu un an, pe 9 august 2021, Florin Bratu era anunțat drept noul selecționer al României U21, pe site-ul oficial al Federației Române de Fotbal. Atunci, FRF transmitea că „fostul atacant a preluat naționala Under 21, pe care o va conduce pentru următorii doi ani de zile, având ca obiectiv calificarea la Jocurile Olimpice din 2024”. ...