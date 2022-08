Testul IQ la care geniile răspund în doar 10 secunde | Care dintre cele 12 vase se va umple primul?

17:40

Viorel Lis nu are parte de liniște nici în aceste momente groaznice prin care trece. Fostul edil al Bucureștiului nu poate scăpa de procesul intentat de nepoții săi, ceea ce îl determină să își facă […] The post Viorel Lis, dat în judecată de nepoții săi! De la ce a pornit, de fapt, totul appeared first on Cancan.