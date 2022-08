„Chefi la cuțite” va avea pentru prima oară două prezentatoare. Cine sunt vedetele sezonului 10. „Ne-a pus față în față cu neprevăzutul”

20:20

David Popovici, 17 ani, a cucerit luni, 15 august, titlul european la 200 de metri liber. Sportivul român a declarat, într-un interviu pentru TVR, că este mulțumit de timpul realizat și că se simte deja „unul dintre rechini”. „Am reușit un timp bun, am coborât sub rezultate pe care îl voiam. Sunt foarte mulțumit, am […]