Emily Burghelea, infectată cu un virus după ce a aflat că este însărcinată: ”Am primit un tratament de la medic”

Vladimir Putin a declarat faptul că statul rus este pregătit să distribuie armament modern aliaților săi. Noile declarații pe care liderul rus le-a făcut la deschiderea forumului Army-2022 au creat îngrijorare. În plus, Vladimir Putin […]