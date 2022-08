Doar lui Dinamo i se putea întâmpla! Fotbalistul lui Zăvăleanu a marcat în poarta „câinilor”

20:40

Oțelul s-a impus în deplasarea cu Dinamo, scor 3-1. Dorinel Muntenau (54 de ani), antrenorul gălățenilor, a fost mulțumit de atitudinea elevilor lui. Dorinel Munteanu, după Dinamo - Oțelul 1-3„Am avut un plus de atitudine, am câștigat meritat. Am controlat jocul, am avut ocazii. A fost o ezitare în minutul 45, apoi am demonstrat atitudine, caracter.În primul rând, este o muncă de un an de zile. Le-am cerut să aibă încredere în ei. Este greu să fim învinși. ...