Fiica lui MM Stoica a lăsat în urmă problemele medicale și arată ”bombă”! Chinurile au trecut, Memelușa-i ca nouă!

12:10

Tanti Maria trece printr-o adevărată dramă. Femeia de 62 de ani se chinuie să muncească pe unde apucă, după cum pensia nu-i ajunge nici de pâine. Viața a fost dură cu biata doamnă de când […] The post Tanti Maria, poveste traumatizantă: „Încă din copilărie am fost chinuită” appeared first on Cancan.