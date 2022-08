Cea mai ieftină stațiune de pe litoral. Prețurile au scăzut enorm

20:00

Constantin Zamfirescu a avut parte de o copilărie de coșmar, care l-a făcut să devină omul bun de astăzi. Actorul a vorbit pe larg despre problemele pe care le-a avut din cauza tratamentului administrat de […] The post Drama trăită de Gogoașă din ”Trăsniții”, în copilărie: ”Mi-au dat otravă, la propriu!” appeared first on Cancan.