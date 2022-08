Șeful NATO cere o „inspecţie urgentă” la centrala nucleară ucraineană din Zaporojie și retragerea completă a trupelor ruse de acolo

17:10

Judecătorii i-au dat dreptate elevului. Dar hotărârea instanței a venit după doi ani de procese și nu mai are niciun efect pentru băiatul din Târgu Jiu care avea 11 ani în 2020. Acesta a repetat deja clasa a V-a și a absolvit-o și pe a VI-a. În vara anului 2020, la finalul primului an școlar marcat […]