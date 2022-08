Elena Udrea, răbufnire pe Facebook: "Mă gândesc să cer să fiu declarată nebună"

15:40

Piata de medicamente din Romania este una vasta, complexa și complicata in acelasi timp. De aceea, pentru ca orice roman sa isi poata cumpara online medicamentele de care are nevoie cat mai rapid si de la cel mai accesibil furnizor, Radergy SRL a venit cu ideea lansarii unui site de comparatie a diverselor oferte, asa cum exista si in cazul altor produse cum ar fi electrocasnicele. Povestea celui care a venit cu aceasta idee si a implementat-o cap-coada, in randurile de mai jos.