Suma de bani primită de David Popovici pentru doborârea recordului mondial la Campionatul European

Nicolae Stanciu (29 de ani) continuă forma excelentă în China și a marcat un supergol în victoria lui Wuhan Three Towns cu Henan Songshan Longmen, 3-0.Titular pentru Wuhan, Stanciu a stabilit scorul final în minutul 90, printr-o execuție spectaculoasă, direct din lovitură liberă.VIDEO Nicolae Stanciu, gol pentru WuhanWuhan Three Towns continued their unstoppable run: 3:0 win over Henan SSLM away from home. 12 wins in 13 matches. ...