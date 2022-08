97 de ani de la moartea lui Ioan Slavici, un moment de reflecție asupra dreptății și conștiinței

22:00

Jessie Ware vine la Festivalul Fall în Love, care va avea loc între 2 și 4 septembrie, pe domeniul Palatului Mogoșoaia. Anul acesta, artista a lansat „Free Yourself”, primul material solo din ultimul an, iar piesa se va auzi live în cadrul festivalului de la începutul lunii Septembrie. Artista britanică abia așteaptă să-și revadă fanii români, așa că le-a transmis un mesaj video, special pentru cei care vin s-o vadă la Fall in Love.