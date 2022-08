PREMIERĂ în chirurgia robotică: Pacientă cu hernie incizională gigantă, operată robotic prin cea mai modernă tehnică chirurgicală de reconstrucție a peretelui abdominal

12:30

Evenimentul denumit ”Stand with Salman” (Alături de Salman – n.r.) va reuni vineri, 19 august, sute de scriitori care vor citi pasaje din opera autorului britanic de origine indiană pe treptele Bibliotecii Publice din New York, relatează The Guardian. Inițiativa prin care scriitorii își exprimă solidaritatea față de Salman Rushdie are loc la exact o […]