Risc maxim la centrala nucleara Zaporojie. Cinci lucruri pe care trebuie sa le stii despre colosul nuclear

Centrala nucleara de la Zaporojie din Ucraina este in centrul atentiei de cand a inceput razboiul, mai ales dupa ce Kievul a acuzat Rusia ca a bombardat din nou centrala si ca a deteriorat senzorii de radiatii. Centrala, aflata pe teritoriul controlat de Rusia, a fost bombardata si vineri. Moscova da vina pe fortele ucrainene pentru bombardamentele intense.Cinci lucruri de stiut despre centrala de la Zaporojie 1. Zaporojie este cea mai mare dintre cele patru centrale nucleare ale Ucrainei, care asigura impreuna aproximativ jumatate din energia electrica a tarii. 2. Invazia Ucrainei de catre Rusia, in 24 februarie, a fost prima data cand razboiul a izbucnit intr-o tara cu un program nuclear atat de amplu si stabilit, spune Agentia Internationala pentru Energie Atomica. 3. Cele sase unitati din Zaporojie au fiecare o capacitate neta de 950 de megawati electric sau un total de 5,7 gigawati electric, conform unei baze de date a AIEA. Prima unitate a fost conectata la retea in 1984, iar ultima in 1995. 4. Centrala are o importanta strategica pentru Rusia, deoarece se afla la numai 200 km de Crimeea, pe care Rusia a anexat-o in 2014. Uzina a fost capturata de fortele ruse in faza de inceput a razboiului, dar este inca condusa de tehnicienii sai ucraineni. 5. Obuzele au lovit, vineri, o linie electrica de inalta tensiune din centrala, determinand operatorii sai sa deconecteze un reactor, in ciuda faptului ca nu a fost detectata nicio scurgere radioactiva. Uzina continua sa fie exploatata de personal ucrainean, sub control rusesc. Daca un obuz ar penetra structura de siguranta a unuia dintre reactoare, consecintele ar fi catastrofale. Nu neaparat explozia in sine, ci norul radioactiv care s-ar forma ulterior, care poate fi purtat de vant prin Europa si Asia. Post-ul Risc maxim la centrala nucleara Zaporojie. Cinci lucruri pe care trebuie sa le stii despre colosul nuclear apare prima dată în Transilvania Regional Business.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TRB