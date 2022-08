Dumitru Dragomir, după FCSB - Viking 1-1: „Am văzut un haos de nedescris. Un singur jucător a vrut să facă ceva”

Într-o intervenție la GSP Live, după FCSB - Viking 1-1, Dumitru Dragomir a criticat jocul roș-albaștrilor, dar are și ceva optimism pentru returul de joia viitoare.„Am fost la meci. Am văzut o echipă cu un haos în joc de nedescris. Nu sunt de acord că Octavian Popescu nu a făcut ceva. A fost singurul care a mai încercat ceva, restul parcă erau speriați de bombe.Nimeni nu s-a sesizat că am lăsat spațiu pentru centrări. Am dat gol întâmplător. ...

