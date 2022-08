Învinși pe teren, triumfători în audiențe » Peste un milion de români au urmărit FCSB - Viking

10:10

FCSB a pierdut pe Arena Națională cu Viking, scor1-2, în manșa tur a play-off-ului Conference League. Morten Jensen (42 de ani), antrenorul norvegienilor, recunoaște că rezultatul este unul norocos, după cum s-a desfășurat partida.„A fost maximum ce puteam obține azi. Steaua (n.r. - FCSB) este o echipă foarte bună, am văzut asta azi. Am fost dominați în anumite momente, dar am reușit să ieșim învingători. Cred că am obținut mai mult decât meritam. ...