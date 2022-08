Bancul de weekend | Un tip se duce la ghicitoare: „Văd că ești însurat și ai 2 copii”

23:30

Sorin Bontea (52 de ani) nu a vrut să fie bucătar. Vedeta Antenei 1 a ajuns în domeniul gastronomiei de la 16 ani, dar nu și-a uitat niciodată visul. Masterchef-ul voia să fie artist, dar […] The post Chef Sorin Bontea dezvăluie ce vis și-a abandonat pentru a deveni bucătar. Masterchef-ul de la Antena 1 avea cu totul alte planuri appeared first on Cancan.