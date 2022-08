Inacceptabil! Portarul Petrolului, insultă rasistă dezgustătoare la adresa lui Sekou Sidibe: „Morții mă-tii de cioară!”

23:10

Ion Țiriac (83 de ani), fost câștigător la Roland Garros în proba de dublu, a abordat în interviul acordat Gazetei Sporturilor și controversa privind participarea lui Novak Djokovic la US Open. Sârbul, locul 6 ATP, are șanse infime să ia startul la Flushing Meadows, motivul fiind legat tot de refuzul său de a se vaccina.CONTEXT: Novak Djokovic se află pe lista participanților la US Open, deși momentan nu poate intra în State. ...