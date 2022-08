Zodiac chinezesc pentru săptămâna 22-28 august 2022. Mesajul de la înțelepții din Orient pentru cele 12 zodii!

Din 1 februarie 2022 ne bucurăm de Noul An al Tigrului de Apă. Anul acesta se anunță cu totul exploziv. De regulă, începe cu o lovitură puternică și se termină cu un ton înăbușit. Este un an predestinat și marcat de neînțelegeri, dezastre și chiar conflicte. Dar, în egală măsură, se anunță și un an […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea