Dinamo respiră » DDB a virat o sumă importantă de bani în conturi: „Au spus că suntem în colaps, dar cifrele arată altceva”

Maria Stamate, 23 de ani, fundaș dreapta la campioana „U” Olimpia Cluj, a dezvăluit cum este să fii fotbalistă profesionistă într-un sport dominat de bărbați.- Maria, de ce și cum o domnișoară se apucă de fotbal?- Am început cu fotbalul la 2 ani, pe stradă, în Constanța, când am atins mingea în premieră. Apoi, am jucat în casă, am spart diverse chestii pe acolo. Am trecut în curtea școlii, cu băieții. ...