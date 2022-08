Momentul în care o femeie din Oklahoma își scoate cătușele și împușcă un ajutor de șerif și un civil, de pe bancheta din spate a mașinii de poliție

14:50

Un autobuz cu pasageri la bord a lovit o ambulanță, o mașină de pompieri și o mașină de televiziune în sud-estul Turciei, sâmbătă, ucigând cel puțin 16 pasageri, inclusiv jurnalişti, potrivit Hurriyet Daily News. Accidentul a avut loc pe Autostrada Gaziantep-Nizip. #Turkey , during the rescue of some people due to a road accident in […]