Tobias Ellwood: în cazul unor scurgeri de radiaţii la un reactor nuclear ucrainian, NATO va interveni

Tobias Ellwood nu este un fitecine comentator de presă. Este preşedintele Comisiei de Apărare a parlamentului din Marea Britanie (Chair of the UK House of Commons Defense Select Committee).

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)