Se renunță la catalogul „clasic”! Cum va arăta noul catalog în care vor fi trecute notele elevilor

09:00

Am pregătit pentru tine o întâmplare, care cu siguranță te va înveseli. CANCAN.RO vă propune un banc care te va face să râzi cu poftă. -Bem şi noi o ladă de bere diseară? -Băi nebunule, la câte […] The post Bancul începutului de săptămână | „Bă nebunule, la câte lăzi de bere ai băut, îți făceai o casă!” appeared first on Cancan.