Farul, revenire fantastică » Echipa lui Hagi e noul lider din Superliga! Clasamentul ACUM

21:30

Câștigător al unui titlu de Mare Șlem la US Open, în 2003, și finalist în alte 3 rânduri pe iarba londoneză, la Wimbledon (2004, 2005 și 2009), americanul Andy Roddick a comentat parcursul Simonei Halep din acest an, într-un interviu acordat Tennis Channel„Sincer, nu știam că este una dintre jucătoarele care au obținut cele mai multe victorii în acest an. Știam că a jucat destul de mult, dar nu o văzusem să câștige un turneu. ...