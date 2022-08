Anunț important pentru români. Cu cât se scumpește impozitul din 2023

11:50

Furturile pe scutere au devenit o problemă majoră în Marea Britanie. Recent, o astfel de scenă a fost surprinsă în trafic. Doi indivizi au atacat maşina unui bărbat cu ciocanul pentru a-l jefui. Iată cum […] The post Hoţi pe scutere au atacat în Londra un Bugatti Chiron cu ciocanul. Cum s-a terminat incidentul şocant appeared first on Cancan.