Fiul Ozanei Barabancea, implicat într-un accident grav de motocicletă: „Rănile au fost ca și cum era ars, bandajat 70% din corp”

21:20

Sunt vești importante, chiar înainte de începerea noului an școlar. Din toamnă, profesorii nu vor mai utiliza catalogul „clasic”. Potrivit noii structuri a anului școlar, dascălii vor trece notele elevilor într-un catalog școlar care nu […] The post Se renunță la catalogul „clasic”! Cum va arăta noul catalog în care vor fi trecute notele elevilor appeared first on Cancan.