Anamaria Prodan, adevărul despre presupusa relaţie cu medicul arab. Declaraţii exclusive

15:50

articolul continua dupa recomandari Loredana Groza, luată cu ambulanța! Care este starea de sănătate a vedetei acum! „Timp de două sezoane, ne-am propus să avem grijă de sănătatea urmăritorilor noştri. În cele 33 de ediții am găzduit peste 130 de experți în domeniul medical, am pus în practică peste 90 de experimente cool, am abordat peste 200 de subiecte importante și am propus peste 800 recomandări utile - totul pentru a vă oferi ghidul suprem de sănătate. Cel de-al treilea sezon vine cu şi ma...