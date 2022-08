BANC | Ceaușescu se hotărăște să mărească salariile

09:30

Adela Popescu și-a deschis sufletul și a vorbit sincer despre mai multe probleme cu care se confruntă mămicile după ce au născut. Printre subiectele dezbătute s-a numărat și alăptatul în public, deoarece multe femei se […] The post Ce părere are Adela Popescu despre femeile care alăptează în public: „Copilului îi este foame şi trebuie să mănânce” appeared first on Cancan.