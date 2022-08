Poșta Română, schimbare radicală. Fiecare persoană va avea un cod poștal

10:50

Simona Gherghe petrece momente frumoase alături de partenerul său, departe de copii. Cei doi soți au luat decizia de a pleca într-o vacanță departe de România și de a se relaxa pentru ca din toamnă […] The post Vacanță de vis pentru Simona Gherghe și Răzvan Săndulescu. Unde au plecat cei doi fără copii appeared first on Cancan.