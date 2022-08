A ”ars-o” 7 zile în coupe-ul lui Dorian Popa! Dan Negru, supranumit și Regele farselor, a făcut-o și pe asta

11:50

Anca Dinicu este una dintre cele mai apreciate actriţe din România. Sinceritatea, dar şi simţul umorului extrem de dezvoltat au făcut-o pe brunetă să ajungă destul de repede la sufletele oamenilor. Deşi nu vorbeşte prea […] The post Anca Dinicu a fost cerută în căsătorie, dar a refuzat. Care este motivul appeared first on Cancan.