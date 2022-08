Trucul pe care nu-l știai! Ingredientele ieftine care te ajută să nu ți se mai aburească oglinda, atunci când faci duș

12:40

Gică Hagi, managerul general al formații Farul Constanța, s-a declarat „cel mai fericit din România”, după ce echipa sa a ajuns pe primul loc în SuperLigă în urma victoriei cu FC Voluntari, scor 2-1. „Noi […] The post Hagi, după ce a ajuns lider în SuperLigă: „Dacă Farul ar avea şi bani, am fi departe!” appeared first on Cancan.